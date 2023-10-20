عمر هريدى يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

أعلن عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، الطعن ببطلان انتخابات النادي.

وقال هريدي أثناء وجوده في نادي الزمالك إنه سيطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك كليًا، حيث قدم ملحوظات للجنة المشرفة لما جمعه من مخالفات حسب وصفه.

وأوضح هريدي أن هناك عوارا في الانتخابات، موضحًا أن أي شخص سيقدم طعنًا ببطلان الانتخابات، سيحصل على حكم ببطلانها، لما تُوجد بها من مخالفات.

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.