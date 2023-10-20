باصات مدارس حسام المندوه تشارك بانتخابات الزمالك

وصلت منذ قليل إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة الحافلات المدرسية الخاصة بمدارس حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب والمرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك.

وزينت الحافلات بصور المرشح بجانب صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي صاحبتها عبارات “دعم مدارس الحسام الكامل لترشح الرئيس لفترة ولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية”.

انتخابات نادي الزمالك

من جهة أخري قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا:" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيًا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي ".

تجهيزات انتخابات نادي الزمالك

وتابع:" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها المتواصل للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أوسوريو في تصريحات إعلامية قائلًا: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في إفريقيا بأكملها".

وتابع: "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعًا مختلفًا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".

المدير الفني لنادي الزمالك

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك: "ما يجعل نادي مختلف عن الآخر هو قاعدته الجماهيرية، الزمالك يمتلك عددًا كبيرًا من المشجعين، ولأن نادي الزمالك كبير، فبالطبع يملك هذا الكم الهائل من المحبين والداعمين له".

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تواصل جماهير الزمالك دعمها لنا حتى النهاية، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي على الفريق".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.