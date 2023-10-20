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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادى الزمالك

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، تُجرى اليوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية؛ لانتخاب رئيس للنادي، ونائب للرئيس، وأعضاء مجلس إدارة فوق وتحت السن، وأمين صندوق النادي، بخلاف التصويت على بند الميزانية.

من جانبها، قامت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية استعدادًا لمباشرة العملية الانتخابية، وبما يتناسب مع أهمية الحَدَث والشعبية الجارفة للنادي كقلعة كبرى من قلاع الرياضة المصرية؛ وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة النادي، وبحضور المختصين بوزارة الشباب والرياضة؛ لاستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات الانتخابية، وإجراء عدة معاينات للمقر الانتخابي، وعقد لقاء موسع مع المرشحين لشرح كافة ضوابط العملية الانتخابية، والتأكيد على عدم السماح بأي إخلال باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

كما أعلنت اللجنة أنه تم تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي سوف يجري فيها عملية الاقتراع والفرز، التي تشمل عدد "١٣٠" لجنة فرعية، حيث يتولى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية عدد "١٥٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية للنادي في تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الإدارة، والتصويت على بند الميزانية، حتى الساعة السابعة مساءً، يتم بعدها إعلان اكتمال النصاب القانوني للحضور "عشرة آلاف صوت"، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

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