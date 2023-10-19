الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية: نؤيد قرارات الرئيس السيسى

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

ندد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي. 

وأكد أن النيابة الإدارية، رئيسًا وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

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السويس قالت كلمتها.. مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسى دعمًا للقضية الفلسطينية

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"خارجية الشيوخ": الرئيس يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

وأضاف: "رحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وسدد خطاها".

رئيس النيابة الإدارية الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي القضية الفلسطينية إسرائيل

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