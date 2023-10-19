رئيس النيابة الإدارية: نؤيد قرارات الرئيس السيسى

ندد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أن النيابة الإدارية، رئيسًا وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "رحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وسدد خطاها".