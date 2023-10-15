رئيس النيابة الإدارية يهنئ النائب العام بمنصبه الجديد (صور)

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام؛ لتهنئة على تولي مهام منصبه نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية.

ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

والمستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم كل من: المستشار طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف رئيس مكتب الأموال المتحفظ عليها، المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف مدير النيابات، المستشار محمد البياع، رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني.

وتطرق الحديث خلال اللقاء حول التأكيد عمق العلاقة بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية؛ لخدمة رسالة القضاء السامية وتحقيق العدالة الناجزة، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.