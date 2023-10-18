السويس قالت كلمتها.. مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسى دعمًا للقضية الفلسطينية

خرج الآلاف من أهالي محافظة السويس منذ قليل، في مسيرات ليلية معبرين عن غضبهم تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعمهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافضة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الرافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

أعلام مصر وفلسطين تُزين المسيرات

ورفع المتظاهرون خلال مسيرتهم، أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنين عن دعمهم لقراراته التاريخية الرافضة لمحاولة تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين.

وشهدت شوارع وميادين السويس إجراءات أمنية مشددة لتأمين مسيرات المواطنين الداعمة لنضال الفلسطينيين.

وانتشرت سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمع بميدان إسماعيل ياسين، وعلى طول خط سير المسيرة التي تحركت لمدة تجاوزت الثلاث ساعات.