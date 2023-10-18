الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا تفوض بالإجماع الرئيس السيسى فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدان تحالف الأحزاب المصرية (42 حزبًا) الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ من شعب فلسطين في قطاع غزة ومجزرة مستشفى المعمداني بغزة ضد المرضى والمدنيين.

جاء ذلك فى بيان تحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماعه مساء اليوم، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

جريمة حرب مكتملة

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن هذه المجزرة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أوقات الحرب.

كما ندد التحالف بحصار إسرائيل لـقطاع غزة ومنع الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والدواء، لافتًا إلى أن ما يمارسه الكيان الصهيوني من قتل وتخريب وإرهاب وصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبارات الخزي والعار.

وأشاد رؤساء أحزاب التحالف والسياسيون بالموقف الذي اتخذه الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن فلسطين في القلب وسيناء خط أحمر.

كما أكد رؤساء الأحزاب والسياسيون بالتحالف، دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حفظ الأمن والأمان للمصريين.

وأشادت أحزاب التحالف بحنكة وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته لهذا الملف الشائك باحترافية شديدة وكذا دعوة سيادته لمؤتمر دولي للنظر في القضية الفلسطينية من منظور شامل.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الأراضي المصرية وسلامة المواطن المصري.

تبرع بالدم وهتافات.. نجوم الفن يساندون الشعب الفلسطيني

عاجل.. مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

تحالف الأحزاب المصرية المدنيين العزل قطاع غزة الاعتداءات الإسرائيلية مجزرة مستشفى المعمداني

الأكثر قراءة

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

تصرف بالزيادة.. الاستعلام عن قيمة المعاش من موقع هيئة التأمينات نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن