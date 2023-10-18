42 حزبًا تفوض بالإجماع الرئيس السيسى فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن

أدان تحالف الأحزاب المصرية (42 حزبًا) الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ من شعب فلسطين في قطاع غزة ومجزرة مستشفى المعمداني بغزة ضد المرضى والمدنيين.

جاء ذلك فى بيان تحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماعه مساء اليوم، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

جريمة حرب مكتملة

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن هذه المجزرة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أوقات الحرب.

كما ندد التحالف بحصار إسرائيل لـقطاع غزة ومنع الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والدواء، لافتًا إلى أن ما يمارسه الكيان الصهيوني من قتل وتخريب وإرهاب وصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبارات الخزي والعار.

وأشاد رؤساء أحزاب التحالف والسياسيون بالموقف الذي اتخذه الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن فلسطين في القلب وسيناء خط أحمر.

كما أكد رؤساء الأحزاب والسياسيون بالتحالف، دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حفظ الأمن والأمان للمصريين.

وأشادت أحزاب التحالف بحنكة وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته لهذا الملف الشائك باحترافية شديدة وكذا دعوة سيادته لمؤتمر دولي للنظر في القضية الفلسطينية من منظور شامل.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الأراضي المصرية وسلامة المواطن المصري.