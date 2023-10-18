الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر  مجلس الشيوخ، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ما يراه لازما لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية الأمن القومي المصري.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة الأوضاع في غزة: “إنني أنحاز لكل ما طرحه أعضاء المجلس بتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه لازما نحو هذا الأمر”.

 ورفع رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة الطارئة بعد قرار المجلس والذى وافق عليه جميع الأعضاء.

وطالب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بتفويض حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس السيسى لحفظ الأمن المصري وحماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية.

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"اتحاد الصناعات": نصطف خلف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

مجلس الشيوخ حماية الأمن القومي الأشقاء الفلسطينين الرئيس عبدالفتاح السيسي الجلسة الطارئة

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