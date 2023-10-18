الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

“الشيوخ” يُعلن دعمه لقرارات الرئيس السيسي.. وبرلمانيون: "الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، الجلسة الطارئة التي دعا لها مجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

تصفيق حاد للرئيس السيسي

قال ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مصر تكتب تاريخها بيدها وتصنع حاضرها ومستقبلها دون إملاءات من أحد، مشيرًا إلى أن القرار المصري يتم اتخاذه بضمير زعيمها، وإسرائيل لم تخيب الظن في أنها كيان استعماري وبلطجي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الطارئة، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد ارتكاب المجزرة تلو الأخرى، ودوما سوف نرددها جيل ورا جيل أننا سنظل نعادي إسرائيل.

وواصل: "المجلس اليوم صفق للدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة، ورغم أن ذلك استثناءا من اللائحة إلا أنه مستحق لمساندة ومناصرة قضية بهذا الحجم.

وصفق النواب تصفيقا حادا شاركهم فيه رئيس المجلس عند ذكر موقف الرئيس السيسي، المعلن تجاه القضية الفلسطينية.

دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين

من جانبه، قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى هذا الحد.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بصراحة، وخرج بالحديث من الغرف المغلقة أمام الجميع، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية لن يتم حلها إلا بحل عادل.

وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون مصري يتوافقون على الأمن القومي المصري، قائلا: سنرى فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.  

فيما أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إدانة حزب الشعب الجمهورى للعدوان على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

وشدد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ، اليوم، على تأييد ودعم موقف الرئيس السيسى، وعلى ضرورة الوقف الفورى لذلك العدوان، وسرعة فتح الممرات الآمنة لأهالى غزة، ورفض التهجير القسرى.

وتابع، ستظل مصر المدافع الأول عن القضية، داعيا المصريين، لمساندة الموقف المصرى، مشيرا إلى أننا نقدم أيدينا للسلام فى كل العالم.

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