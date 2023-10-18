الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"اتحاد الصناعات": نصطف خلف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد اتحاد الصناعات المصرية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومؤكدا دعمه بالتفويض الشعبي والاصفطاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".

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