تبرع بالدم وهتافات.. نجوم الفن يساندون الشعب الفلسطينى

بدأت الوقفة التضامنية بوجود عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، في نقابة المهن التمثيلية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أهل غزة، الذي ارتقوا جراء القصف العشوائي على المدنيين نتيجة هجوم حماس عليهم وإحداث الرعب وقتل عدد كبير من صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وشهد مقر نقابة المهن التمثيلية حضورا جماهيريا كبيرا، وكان المكان تملؤه الهتافات باسم الشهيد محمد الدرة وسقوط اسرائيل، وتحيا فلسطين حرة أبية، وفلسطين مش هتموت، يا صهيوني صبرك صبرك المقاومة تحفر قبرك، ومهما تعمل يا يهودي هي أرضي وأرض جدودي"، وغيرها الكثير من الهتافات، بالإضافة إلى أن العلم الفلسطيني زين مقر النقابة.

نجوم الفن يتبرعون بالدم لأهل غزة

وعلى هامش الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية، تواجدت لجنة للتبرع بالدم داخل النقابة، وحرص العديد من الفنانين على التبرع بالدم وجاء في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي الذي سارع بالتبرع، والفنانة وفاء عامر، ووائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحسني شتا وعدد كبير من نجوم الفن.

"الدستور" التقى مع عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية للحديث عن القضية الفلسطينية.

عبد الله مشرف: وجودي واجب وطنى

حضر الفنان عبدالله مشرف، إلى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، على الرغم من الحالة الصحية التي كان عليها، وتواجد الفنان عبدالله مشرف، وهو متكئ على عكازه، ليكون أول الحاضرين.

وأعرب الفنان عبدالله مشرف عن حزنه الشديد لما يواجهه الشعب الفلسطيني تحديدًا أهل غزة من إبادة جماعية وموت الأطفال والنساء العُزّل، متابعًا في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "قلبي معاهم، وحسيت إن الوقفة دي واجب وطني تجاههم لكي يشعر بهم الجميع ويشعروا بما يتعرضون له من ظلم وبطش الجيش الإسرائيلي عليهم، عاشت فلسطين حرة أبيّة".

سيمون: أشعر بفخر لطريقة دعم السيسي للقضية الفلسطينية

من جانبها، استنكرت الفنانة سيمون، الإبادة الجماعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية بعد هجوم حماس على قوات الاحتلال منذ 11 يوم مضت.

وتابعت الفنانة سيمون في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "ارحموا أهلنا في فلسطين، حرام اللي حاصل فيهم دا، بيقتلوا كبار السن والسيدات والأطفال، تم إبادة عائلات بالكامل، حرام بجد، الله يعينهم ويقويهم وينصرهم".

ولفتت إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر للقضية الفلسطينية واضح، وأمر مشرف للغاية، متابعًة: "هذا جعلني أشعر بفخر كبير بأن السيسي هو رئيسي ورئيس مصر".

إسماعيل فرغلي: ما يحدث ليس له مسمى إنساني

قال الفنان إسماعيل فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "حرام اللي بيحصل فيهم، لا الإنسانية تقبل بهذه الإبادة الجماعية، ولا نخوتنا كمصريين وعرب تقبل بهذا، ونحن اليوم متواجدون لنؤكد للعالم أجمع أننا سنظل ندعم القضية الفلسطينية ونقف مع إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين في وجه الطغيان الذي يقابلهم كل لحظة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

محمد محمود: ربنا ينصر الفلسطينيين"

استنكر الفنان محمد محمود، ما يحدث مع الشعب الفلسطيني نتيجة الهجوم السافر الذي وقع من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقطع المياه والكهرباء عن أهل غزة كعقاب جماعي لهم.

وتابع الفنان محمد محمود في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًا: "ربنا ينصرهم، وما تفعله إسرائيل بهم لا يمكن تسميته إلا بالبلطجة، وضد الفطرة الإنسانية والنصر دائمًا لأصحاب الحق، وإحنا أصحاب حق طول عمرنا، وكل من مات من فلسطين شهيد، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".

مها أحمد: "مفيش فى أيدينا غير الدعاء لأهل غزة"

أعربت الفنانة مها أحمد عن غضبها الشديد لما يحدث مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، نتيجة عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، من قبل حركة حماس، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وتابعت الفنانة مها أحمد في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "دي أرواح ناس وأطفال ربنا معاهم وإحنا معاهم ومفيش في إيدينا غير الدعاء ووقفة الفنانين كانت مهمة جدًا ومهمة على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر بس عشان نقولهم إن إحنا معاكم بقلوبنا".



وفاء عامر: سينكشف عنكم قريبًا الظلم

بعثت الفنانة وفاء عامر، برسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء العدوان الإسرائيلي عليهم بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد الإسرائليين منذ 11 يوما.

وتابعت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "أحب أقول لإخواننا الفلسطينيين اصبروا وصابروا، نصر ربنا قريب جدًا، الظلم الذي تتعرضون له سينكشف عنكم قريبًا".

ودافعت عن اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وما يتعرض له من هجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًة: "محدش ليه دعوة بمحمد صلاح، دا راجل رافع اسم مصر في دول أوروبا، محدش عارف محمد صلاح بيعمل إيه، ومحدش يجيب سيرته".

نرمين الفقي: الناس في المستشفيات بتموت.. جيش الاحتلال يبيد أهل غزة



قالت الفنانة نرمين الفقي، على هامش الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية: "قلبي بيتقطع وكلنا قلبنا بيتقطع، واتمني الموضوع يعدي على خير وبشوف الفيدوهات لقتل الاطفال مبعرفش أنام وبقعد أحلم و24 ساعة قاعدة قدام التلفزيون ياما بعيط ياما بحسبن ياما قلبي موجوع".

وأضافت: "بالنسبة للتبرعات كل العربيات محطوطة عند رفح ومحدش عارف يدخل الإمدادات والناس في المستشفى بتموت ومحدش عارف يدخلهم اي حاجه معاهم غير ربنا سبحانه وتعالى، عشان جيش الاحتلال بيحاول يبيد أهل غزة".

جومانا مراد: قلبي ودمي مع فلسطين.

استنكرت الفنانة جومانا مراد، ما يحدث مع الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية سواء في منازلهم أو حتي الشوارع خاصةً المدنيين العزل، متابعًة: " قلبي ودمي مع فلسطين، إن شاء الله نصر قريب ليهم وستعود فلسطين حرة".

محمد رياض: طول عمر الفن المصري صاحب مواقف وطنية

رفض الفنان محمد رياض، ما يحدث في الشعب الفلسطيني وارض فلسطين، وما تريده إسرائيل من تهجير لأهل غزة، لذا قرر الحضور والمشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية.

وتابع الفنان محمد رياض بي تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "طول عمر الفن المصري صاحب مواقف وطنية كثيرة ومساند للقضية الفلسطينية لأنها قضية تهم كل مصري".

خالد الصاوي: فلسطين هي قضية شعب

وعلى هامش الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية، قال الفنان خالد الصاوي إن قضية فلسطين قضية شعب وحقوق إنسان، وستظل فلسطين أرض عربية وحرة أبية مهما فعل الاحتلال".

وأضاف الفنان خالد الصاوي خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية إنه لا من بد تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان.

وتابع: "قبل كدة الفنانين وقفوا مع العراق ولبنان وغيرهم، ولابد من وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية".