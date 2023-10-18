الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سلوى عثمان لـ"الدستور": لا نملك سوى الدعاء للأشقاء الفلسطينيين

سلوى عثمان
سلوى عثمان

استنكرت الفنانة سلوى عثمان ما يحدث في الشعب الفلسطيني، من قتل وقصف للمستشفيات والمواطنين العزل، من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك جراء الهجوم الأخير الذي شنته حركة حماس تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر كل هذا عن استشهاد وإصابة ما يزيد علي أكثر من ألفين فلسطيني من بينهم أطفال ونساء.

وتابعت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: هناك تواطؤ غربي تجاه ما يحدث في الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ألم ومعاناة، لذا وجب علينا جميعًا الوقوف بجانبه والدعاء له، وتقديم يد العون وذلك كما يرى رئيسنا عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دون المساس بالأراضي المصرية والأمن القومي في سيناء، ربنا يحفظ مصر يارب.

عمرو دياب يتبرع بـ5 ملايين للهلال الأحمر عقب الأحداث الأخيرة في غزة 

يجدر الإشارة بأن الفنان عمرو دياب أعلن التبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة، لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

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