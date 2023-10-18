الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر المصري

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب التبرع بـ5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة، لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقد أعلن النجم عمرو دياب دعمه للشعب الفلسطيني وقضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث غير صورة بروفايل صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي سواء “فيسبوك” أو موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، واضعًا علم فلسطين، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الأحداث في غزة وفلسطين، خاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان عمرو دياب مع تغييره صورة الحساب الرسمي الخاص به تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

عمرو دياب التبرع القضية الفلسطينية الهلال الأحمر الفنان عمرو دياب

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