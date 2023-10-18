بالأعلام والهتافات.. محامو أسوان ينظمون وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية

شهد مجمع محاكم أسوان، مساء اليوم الأربعاء، تجمع عدد كبير من المحامين أمام باب المبنى المطل على شارع كورنيش النيل، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

حمل أعلام فلسطين

وحرص العديد من محامين أسوان على حمل أعلام دولة فلسطين أثناء تجمعهم أمام مجمع المحاكم، بجانب ترديد العبارات التي تدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك فى أجواء وطنية كبيرة ليعلنوا فيها دعمهم للقضية الفلسطينة، ومشاعرهم المليئة بالحزن والأسى حول المجزرة التي وقعت مع الأخوة الفلسطنيين، حيث أن جيش العدو الإسرائيلي تجرد فيها من كل المشاعر الإنسانية.

يشار إلى أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرر إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم وذلك صباح يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الجارى.

وجاء ذلك تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان.

وتتم وهذه الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة "آمون ورع حور" لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

محامين أسوان يتظاهرون لدعم القضية الفلسطينية