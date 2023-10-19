الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"خارجية الشيوخ": الرئيس يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

الدكتورة سماء سليمان
الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية

أكدت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، أن تهجير الفلسطينيين يعد تهديدا للأمن القومي العربي.

وقالت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم، إن موت الآلاف من الفلسطينين ظلما انتهاك صارخ للقانون الدولى، موضحة أنها ليست حرب عادية وإنما هي جرائم حرب لا بد من محاسبة القائمين عليها.

جرائم ضد الإنسانية 


وأضافت كيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ أن آلافا من الأطفال والنساء والشيوخ العزل ضحايا في هذه الحرب التي تخالف قوانين الإنسانية واتفاقية جينيف.

وأكد النائبة الدكتورة سماء سليمان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ومن ثم رفض دعوات النزوح للشعب الفلسطيني إلى سيناء، مشيرة إلى أن الرئيس يرى أن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي موجه للمدنيين العزل.

ووصفت وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ دعوة الرئيس بـ“حكيمة” وتنم عن رؤية استباقية ومحاولة لمنع مزيد من المخاطر والأزمات والحروب في المنطقة العربية.

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