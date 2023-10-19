الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصريين الأحرار": المصريون نزلوا ليُعبروا عن تأييدهم للرئيس السيسى

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل،

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نزول المصريين أمس في الشوارع والميادين، جاء ليُعبر عن تأييده للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن كل شبر من أرضنا مصر.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": الشعب المصري دائمًا فى الوقت الذى يشعر فيه بالخطر على بلده يقف خلف القيادة السياسية، موضحًا أن الشعب المصري بأصالته يكون ملتفًا حول بلده.

مصر دائمًا داعية إلى السلام

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: مصر دائمًا داعية إلى السلام، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس كانت كلمة تاريخية، أما الموقف الدولي فإنه لا يتوقع أى من الاستجابة أو التحرك الإيجابي.

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أدان بأشد عبارات التنديد والاستنكار القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحي؛ ويرى الحزب أن ما حدث وصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوانًا إرهابيًا غاشمًا.

وقال الحزب إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمنشآت المدنية والخدمية يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة، مطالبًا القوى العظمى والمجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته والتدخل للتضامن مع مساعي مصر الجادة والرامية لإرساء السلام.

واستنكر حزب المصريين الأحرار حالة الخذلان التي تتبناها كل المنظمات الدولية والحقوقية أصحاب الشعارات الرنانة من تلك الأحداث الدامية التي تنتهك الإنسانية وتسفك دماء الأبرياء.

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