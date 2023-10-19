تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتخابات نادي الزمالك غدًا

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك حاليًا فوق انتخابات القلعة البيضاء المقرر لها غدًا الجمعة، ويشهد النادي حاليا وضع اللمسات والتجهيزات الأخيرة قبل الجمعية العمومية غدًا.

غلق النادي

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا غدًا الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

موقف المندوه

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بشأن موقف الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق داخل نادي الزمالك ما بين التأكيد والنفي لوجوده في الانتخابات.

وأرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية خطابًا لنادي الزمالك اليوم أكدوا فيه على اعتماد موقف المندوه وإدراج اسمه في كشوف الناخبين بشكل رسمي.

الطعون

في الوقت الذي تم رفض فيه باقي الطعون على جميع المرشحين في نادي الزمالك وإدراج اسمهم حيث جاء الموقف القانوني سليم لكل المرشحين وعلى رأسهم حسين لبيب.

دخول الأعضاء

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي، أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء غدًا الجمعة لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة، أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع ٢٦ يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.