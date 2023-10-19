حسام المندوه يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

أقام حسام الدين المندوه، مرشح أمانة صندوق نادى الزمالك، منذ قليل، استشكالين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر عقدها غدا الجمعة 20 أكتوبر.

كانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.