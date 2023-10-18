نظر طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

بدأت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوة من الترشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك.

وحمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا، وطالب المندوه، فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.