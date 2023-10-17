الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

حسام المندوه الحسيني
حسام المندوه الحسيني

تقدم حسام المندوه الحسيني بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

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رفض دعوى فاروق جعفر باستبعاد لبيب من انتخابات الزمالك

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استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

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