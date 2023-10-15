رفض دعوى إدراج جميع أعضاء نادي الزمالك بكشوف الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من سيف الإسلام محمد المحامي، والتى طالب فيها بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك بإدراج كافة الأعضاء بالجمعية العمومية المنعقدة في 20 أكتوبر، والذين توجد عليهم أقساط من الضريبة المضافة وتسليمهم الكارنية وإلغاء قرار منعهم من دخول النادي.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 80498 لسنة 77 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة،ومدير مديرية الشباب والرياضة،ورئيس اللجنة الأولمبية،والمدير التنفيذي لنادى الزمالك.

ذكرت الدعوى أن الأعضاء بنادي الزمالك فوجئوا بمنعهم من حق اختيار رئيس النادي ومجلس الإدارة،وذلك لعدم سدادهم باقي القيمة المضافة.

وتابعت الدعوى أن قرار منعهم من دخول النادي وكذلك الحق في إدراج أسمائهم بالجمعية العمومية لاختيار مجلس الإدارة القادم يعرض العملية الانتخابية للبطلان ويهدد المراكز القانونية للمرشحين.

وأوضح أن الشكل القانوني في ظل قرار عدم أدراج الأعضاء ضمن الجمعية العمومية غير مكتمل ومنع الأعضاء من التصويت غير دستورى.