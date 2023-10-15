رفض دعوى فاروق جعفر باستبعاد لبيب من انتخابات الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من فاروق فؤاد جعفر محمد (عضو عامل بنادي الزمالك)، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب عمر بالكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات المزمع إجراؤها فى ٢٠٢٣/١٠/٢٠.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨/٢٠٨٧ وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.