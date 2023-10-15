بعد قليل.. الحكم فى "استبعاد حسين لبيب" من انتخابات الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى المقامة من فاروق فؤاد جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، التي يطالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، محامٍ ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن، مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي، بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.