الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رغم استبعاده.. حسام المندوه يحضر ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك

ندوات القائمة الانتخابية
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك

علي الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أول أمس، باستبعاد حسام المندوه الحسيني، المرشح علي منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، والمزمع عقدها يوم الجمعة القادمة، إلا أن المندوه كان حاضراً عصر اليوم في الندوة الانتخابية التي نظمتها عائلة خطاب بمنطقة ميت عقبة لدعم القائمة الانتخابية .

 

رفض دعوى إدراج جميع أعضاء نادي الزمالك بكشوف الانتخابات

محمد رشاد مرشحًا لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك

 

وجاء حضور المندوه اليوم، قبل ساعات  في انتظار نتيجة الاستشكال الذي تقدم به ضد قرار استبعاده، والذي ينظر غداً الاربعاء، وقد أكد المندوه خلال الندوة الانتخابية أنه سيظل دائماً في خدمة نادي الزمالك وأعضائه، سواء كتب الله له التوفيق أو لم يوفق

يذكر أن تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده. 

وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و أحمد مجدي المدرب المساعد. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك

ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
ندوات القائمة الانتخابية بالزمالك
حسام المندوه بانتخابات نادي الزمالك نادي الزمالك محكمة القضاء الزمالك

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