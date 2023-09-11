محمد رشاد مرشحًا لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك

قدم الكاتب الصحفي محمد رشاد أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك "فوق السن"، في خطوة تهدف إلى "دعم مصلحة نادي الزمالك وتعزيز مكانته الرياضية والاجتماعية" بحسب تصريحاته.

استعادة مكانة النادي أهم الأهداف

قال محمد رشاد إن خطوة ترشحه تأتي استجابة لدعوة الشرفاء والمحبين لنادي الزمالك منه، وكجزء من هذه الجهود الرامية إلى العمل على استعادة مكانة النادي وتعزيز مميزاته الاجتماعية والرياضية.

الدافع والتحفيز لترشح محمد رشاد

وأضاف رشاد أنه يدرك حجم المسئولية المتوقعة عليه في حال انتخابه كعضو في مجلس الإدارة. وبوصفه واحدًا من أعضاء النادي، يستطيع أن يتفهم تمامًا تطلعات الأعضاء ومتطلباتهم.

دعوة لدعم ترشيح محمد رشاد

كما عبر محمد رشاد عن ترحيبه بدعم الأعضاء لترشيحه، ويشجعهم على المشاركة الفعالة في انتخابات نادي الزمالك. مشيرًا إلى أن الدعم الواسع من الأعضاء يعزز فرص نجاح ترشيحه وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها من أجل مصلحة نادي الزمالك.