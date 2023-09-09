حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان ترشحهما بقائمة موحدة فى انتخابات الزمالك

أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة شئون نادي الزمالك، ترشحه بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غدًا، في السابعة مساءً.

وأصدر حسين لبيب، وأحمد سليمان، نائب رئيس الزمالك السابق، بيانًا مشتركًا أعلنا خلاله الترشح لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان ترشحهما لانتخابات نادي الزمالك





ونشر الثنائي البيان المذكور عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء نصه على النحو الآتي: “جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب، تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف، فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحة النادي”.



وسبق أن أعلن هاني العتال ترشحه على منصب نائب رئيس نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، وذلك من خلال إعلان رسمي عبر الصحف القومية.

وسيكون إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي ضمن جدول الأعمال، ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.