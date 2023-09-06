الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عماد البناني يتفقد اللجنة الانتخابية لتلقي أوراق المرشحين بالزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تفقد منذ قليل، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس اللجنة الثلاثية، مقر اللجنة الانتخابية لتلقي أوراق المرشحين على عضوية مجلس الإدارة، للاطمئنان بنفسه على سير العملية الانتخابية في يومها الثالث بعد انطلاقها يوم ٤ سبتمبر واستمرارها حتى يوم ١٠ سبتمبر الحالي.

 

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وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. 

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

 

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.

نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك اللجنة الانتخابية أوراق المرشحين العملية الانتخابية اللجنة الثلاثية

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