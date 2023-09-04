أحمد عفيفى يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الزمالك

تقدم منذ قليل أحمد عفيفي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة تحت السن في سباق الانتخابات التي بدأت وستستمر حتى أسبوع، وهو موعد غلق تلقي أوراق الترشح.

وقال "عفيفي" إنه ترشح على منصب العضوية من أجل نادي الزمالك وخدمة جمعيته العمومية وإيقاف عمليات السرقة والنهب التي تحدث في موارده، على حد وصفه.

وفُتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة في العاشرة صباحًا من يوم الإثنين 4 سبتمبر، وسيستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي من قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلانٍ رسمي نُشِرَ في الصحف القومية.

كما أكدت اللجنة أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمَّن البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023/ 2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023- 2027 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء، يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.