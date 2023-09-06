محمود الخواجة يقرر الترشح لانتخابات الزمالك فوق السن

اتخذ أحد رموز نادي الزمالك السابقين، قراراً فيما يخص موقفه من انتخابات الزمالك المقبلة، حيث استقر محمود الخواجة نجم الزمالك السابق على الترشح لانتخابات النادي المقبلة على منصب العضوية فوق السن.

ترشح الخواجة

وتواجد محمود الخواجة في مقر الزمالك اليوم الأربعاء للاستفسار عن الأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الأربعاء اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش و أحمد فودة نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

كما تقدم بالأمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جولة البناني

وقام الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك بجولة تفقدية للجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي، في إطار المتابعة اليومية له، كما تفقد إدارة الاشتراكات.