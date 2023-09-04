الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استبعاد أحد المرشحين من انتخابات الزمالك 2023.. لهذه الأسباب

المرشحة مروة البرجي
المرشحة مروة البرجي

استبعدت منذ قليل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك،  برئاسة الدكتور عماد البناني،  أوراق ترشح المرشحة مروة البرجي عضوة الجمعية العمومية بنادي الزمالك، ومذيعة قناة الحدث،  بسبب عدم استيفائها الأوراق المطلوبة للترشح ، وطالبتها اللجنة باستيفاء الأوراق والتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحها ،في سباق الانتخابات الذي بدأ وسيستمر حتي أسبوع، وهو موعد غلق تلقي أوراق الترشح.

انتخابات نادي الزمالك 2023

وقد فتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لـ انتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. 

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

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جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات 

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات

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