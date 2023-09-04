خبير اقتصادى يترشح على منصب أمين صندوق الزمالك

تقدم صباح اليوم كريم عادل، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة ومنصب أمين الصندوق في سباق الانتخابات التي بدأت وستستمر حتى أسبوع، وهو الموعد النهائي لتلقي أوراق الترشح.

فُتِحَ باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة في العاشرة صباحًا من يوم الإثنين 4 سبتمبر، وسيستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشح من الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، كرئيس للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل في مقر النادي، من خلال إعلان رسمي نُشِر في الصحف القومية.

وأكدت اللجنة أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023/ 2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.