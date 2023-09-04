مروة البرجى تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الزمالك (فيديو)

تقدمت مروة البرجي، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحها على منصب العضوية في مجلس إدارة نادي الزمالك، تحت السن.

وقالت "البرجي"، في تصريحات لها بعد التقدم بأوراق ترشحها، إن الزمالك نادٍ كبير، وإنها ستركز في برنامجها الانتخابي على كل ما من شأنه أن يُعيد القلعة البيضاء إلى مكانتها.

كان قد فتح في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023/ 2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.