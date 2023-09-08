هانى العتال بعد ترشحه فى انتخابات الزمالك: لا وقت للصراعات وعلاقتى بالنادى أبدية

قال هاني العتال، المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فور تقديمه بأوراق ترشحه، إن هذه الخطوة جاءت من منطلق حب وعلاقة أبدية تربطه بالقلعة البيضاء، وأنه لا وقت للصراعات والمشاحنات، وعلى الجميع العمل، فقط، لمصلحة النادي وأعضاء جمعيته العمومية.

تقدم هاني العتال، نائب رئيس النادي الأسبق، عضو الجمعية العمومية بالنادي بأوراق ترشحه، رسميًا، على منصب نائب الرئيس، إلى اللجنة المكلفة بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري، مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

وتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط، الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبدالهادي بسيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي ومنح المدرب العام تعليمات، خاصة للجزيري قبل مشاركته.

وفي الدقيقة 40 سجل سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب البنيني ويحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 41.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبدالشافي الظهير الأيسر ليعود للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الركبة، وشارك على حساب زميله مصطفى شكري.

وشارك في الشوط الثاني كل من عمر جابر ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وسيد عبدالله نيمار وأحمد عبدالرحيم إيشو بدلا من محمود علاء ومصطفى الزناري ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي‏، وبعدها شارك معاذ علاء بدلا من عبدالرحمن نفاد لينتهي الشوط الثاني بتقدم الأبيض بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثالث شارك كل من كريم عبدالحق ومحمد صلاح بدلا من محمد حسام "بيسو" وسيد عبدالله "نيمار"، وبعدها دفع الجهاز الفني بعلي ياسر بدلا من سيف الدين الجزيري، وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

كان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.