الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرشح لمجلس الزمالك: نقدر نتعاقد مع محمد صلاح والأزمة الحالية مؤقتة

المرشح
المرشح

تقدم  للمرة الثانية أحمد عبادة عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه إلى اللجنة المكلفة بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد تم رفض ورقه من قبل لعدم اكتماله. 

وقد صرح عبادة أن الزمالك قادر على التعاقد مع محمد صلاح بفضل إمكانياته المالية الكبيرة، وأن الأزمة الحالية طارئة ستنتهي مع انتخاب أعضاء مجلس إدارة قادرون على عبور المرحلة الحالية.

من ناحية أخرى، يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء محاضرات فنية في إسبانيا خلال حضوره إحدى المؤتمرات الرياضية رفقة عدد من كبار المدربين في أوروبا.

وظهر المدير الفني الكولومبي أوسوريو رفقة المدرب الإسباني الشهير أوسكار كانوا على هامش تواجده في إسبانيا لإلقاء المحاضرات الفنية.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانضمام لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك مساء الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وقد كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

وأكد رئيس قطاعات الناشئين أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي.

وأشار إسماعيل يوسف إلى أنه تم قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم رئيس قطاعات الناشئين الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر، وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وحمادة أنور  مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

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