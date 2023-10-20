خالد لطيف يغيب عن انتخابات الزمالك ليتأكد انسحابه رسميًا

غاب خالد لطيف المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك التى تجرى اليوم الجمعة لانتخاب مجلس جديد يقود النادى لمدة أربعة أعوام مقبلة، عن التواجد فى مقر نادى الزمالك، ليتأكد بذلك انسحاب خالد لطيف من العملية الانتخابية فى سابقة نادرة الحدوث بأن يقوم مرشح بالانسحاب من الانتخابات قبلها بساعات.

وشكك الكثيرون فى تأكيدات خالد لطيف بالانسحاب من انتخابات نادى الزمالك ليلة العملية الانتخابية، اعتراضًا على موافقة الجهة الإدارية بعودة حسام المندوه للسباق الانتخابى رغم استبعاده بأمر قضائى، وقيامه بالاستشكال على الحكم لتتحدد جلسة للفصل بعد إجراء الانتخابات.

وأكد خالد لطيف فى خطاب أرسله للدكتور عماد البنانى رئيس اللجنة المكلفة بقيادة نادى الزمالك، أنه لن يكون بمقدوره المشاركة فى انتخابات نادى الزمالك والمحكوم عليها بالبطلان مائة فى المائة بسبب مشاركة مرشحين فى العملية الانتخابية رغم استبعادهم بأمر قضائى.

وأرسل خالد لطيف خطابًا لرئيس اللجنة المؤقتة للزمالك جاء فيه:

السيد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادى الزمالك

بداية، أقدم لسيادتكم أسمى آيات التقدير والعرفان على كل ما قدمتموه بأمانة وإخلاص لخدمة النادي فتقبلوا كل معاني الثناء والتقدير على أدائكم الرائع.

في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا العربية جراء الاعتداءات الإسرائيلية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وفي ظل تصاعد الأمور يومًا بعد يوم، وانشغال الشعب المصري العظيم بهذه الأحداث المحزنة ووقفته خلف قيادته السياسية ليس من المناسب أو المعقول أن تجرى انتخابات نادي الزمالك اليوم، خاصة في ظل القوة القاهرة بحكم القانون المصري.

الأمر الثاني: هناك أكثر من طعن يخص الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم تحديد موعد جلساتها بعد إجراء الانتخابات للفصل فيها، وهو ما يعرض العملية الانتخابية للبطلان، ومن ثم دخول نادي الزمالك في مهاترات مستقبلية تهدد استقرار النادي، وتمسك بعض المرشحين وإصرارهم على الاستمرار بالحق القانوني على حساب استقرار النادي، ومصالح جماهيره وأعضائه، رغم صعوبة الموقف الراهن داخل نادي الزمالك.

الأمر الثالث: الدولة المصرية أعلنت حالة الحداد تضامنًا مع أهل فلسطين الذين يتعرضون للقتل منذ ما يقرب من أسبوعين، فكيف تجرى انتخابات في هذا الوقت وهناك حالة الحداد؟

إن التاريخ سيذكر الموقف الذي اتخذه الشعب المصري العظيم مع قيادته السياسية لمساندة القضية الفلسطينية في 2023، كما سيذكر التاريخ من تكالب على مناصب بنادي الزمالك.

وبناءً عليه، أنأى بنفسي عن المشاركة في انتخابات نادي الزمالك والمعرضة للبطلان بنسبة مائة في المائة، بعد إجرائها في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للقتل كل ساعة في مشهد حزين جدًا خارجيًا وداخليًا، بحثًا عن الكراسي والمناصب، بغض النظر عن المصلحة العامة لنادينا الحبيب العظيم، وأعتذر عن المشاركة في تلك الانتخابات.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك التي أحاطتني بالحب والود خلال الفترة الماضية، معتذرًا لهم عن عدم خوض الانتخابات، متمنيًا لنادينا العظيم وجماهيره الغفيرة كل التوفيق والنجاح.

خالد إبراهيم محمد لطيف

المرشح لمنصب أمين صندوق بنادي الزمالك

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.