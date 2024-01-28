الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرشح  وحيد على منصب النقيب.. و23 على العضوية في ثاني أيام الترشح بانتخابات المحامين

المحامين
المحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (1) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

كما تلقت اللجنة عدد (23) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (10) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(4) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.

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