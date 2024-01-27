السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات المحامين 2024.. تعرف على عدد المرشحين في اليوم الأول لتلقى الطلبات

الانتخابات
الانتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول لتلقى ملفات طلبات الترشيح (٧) ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام، و(١٣٢) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (٦٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و(١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و( ١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و(٩) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الاسكندرية و(٦) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و(١٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و(٤) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و(٢) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(١٥) ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

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المرشحون لعضوية مجلس نقابة المحامين يواصلون تقديم أوراقهم

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حمدي خليفة "يواجه أزمة" في أوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

 

المرشحون يستعرضون برامجهم الانتخابية

وتقدم طارق بخيت وكيل نقابة محامي شمال القاهرة، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف القاهرة.

وقال طارق بخيت المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، فور تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن ترشحه نابع من الحرص على استقلالية العمل النقابي وفقًا للكفاءة والنزاهة لقياداتها في هذه الظروف الصعبة والتي تواجه المهنة والمشتغلين بها.

كما تقدم اليوم محامي الحريات، طارق ابراهيم المحامي بأوراق ترشحه على مقعد استناف القاهرة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين.

وقال طارق ابراهيم عقب ترشحه على انتخابات المحامين، إنه ترشح على مقعد استئناف القاهرة من أجل نقابة قومية تدافع وتراعي حقوق اعضاءها وتعيد للمحاماة حرياتها.

وقال محمد هيبة، نقيب شباب شمال القاهرة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهر، إن قرار ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، هي محاولة مخلصة منه للمشاركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمحامين.

وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه أعد برنامجًا انتخابيًا يتكون من ثلاثة محاور أساسية، متضمنة الخدمات وهى  العمل على زيادة المعاشات سنويًا بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتطوير وميكنة نقابة المحامين وتحسين الأداء الخدمي والنقابي بشكل يحقق آمال وطموحات المحامين لمواجهة المشكلات، وتحسين الخدمات التي تقدم للمحامين وذلك من خلال منصات إلكترونية يستطيع المحامي من خلالها الاستعلام عن قيمة الاشتراك السنوي والسداد وكذا البطاقة العلاجية وتطوير مشروع العلاج وتغيير اللائحة للإرتقاء به وتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله المحامين.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميا حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١.

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