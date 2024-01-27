السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشحون لعضوية مجلس نقابة المحامين يواصلون تقديم أوراقهم

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تلقي طلبات الترشح، في اليوم الأول لها، اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

وتقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الافوكاتو، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة في الانتخابات المقررة ٩ مارس المقبل.

واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان "نقدر.. مفيش مستحيل" ومكون من ٩ محاور أبرزهم رقمنة جميع خدمات النقابة وتحسين بيئة عمل المحامي.

وأوضح أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد للمحاماة، والتحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.

وأضاف المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: كذلك يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة.

وأشار إلى أنه اطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.

وأوضح عطالله أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانب تثقيفي يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.

واختتم: عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت اكثر من مرة انني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء علي عضوية المجلس أو النقباء.

كما تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وقال جابر: استهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة ابنائها وتسترد  مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانوه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي ورخاوته.

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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