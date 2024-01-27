٣ مرشحين على منصب نقيب المحامين في أول ساعتين لفتح باب الترشح

فتحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، منذ قليل باب تقديم أوراق الترشح للمرشحين.

وتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام النقيب الأسبق حمدي خليفة كاول مرشح لمنصب نقيب المحامين، كما تقدم كلا من حماد سيد احمد، ومحمد رجب البرديسي، فيما تقدم العشرات على مقاعد العضوية.

توافد العشرات لتقديم أوراق الترشح

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعداد لتقديم اوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعلى عضوية مجلس النقابة.

وتتلقي اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.