انتخابات المحامين.. إقبال كبير من الأعضاء للتقدم بأرواق الترشح في اليوم الأول

توافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعداد لتقديم أوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة.

وحضر مبكرًا النقيب الأسبق حمدي خليفة، لتقديم اوراق ترشحه على منصب النقيب وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة أبرزهم محمد الجندي القيادي بقائمة الأمل.

بدء تلقي طلبات الترشح اليوم

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.



فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.