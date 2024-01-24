«الصحفيين» تعلن عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل وتشكيل لجنة للإعداد لفاعلياته

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه المنعقد، أمس 23 يناير، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال مايو المقبل لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتواكب عقد المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.



وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من أعضاءه والجمعية العمومية، كذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتم، وقرر المجلس فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.



كما قرر المجلس دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، وكذلك المؤسسات الصحفية بمختلف تنوعاتها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكذلك في كليات الإعلام المختلفة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، والذي ينافش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها، على المستوى التشريعي والاقتصادي والمهني وكذلك على مستوى التطوير والتدريب.

"الصحفيين" تهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة يناير والشرطة



وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العيد الثالث عشر لثورة يناير المجيدة، وأكد مجلس النقابة احترامه وتحيته لجموع المصريين الذين خرجوا في الثورة المصرية وموجاتها المختلفة، للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، موجهًا التحية لشهداء الثورة والصحافة المصرية الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وحرية مواطنيه، وهو ما أكدته ديباجة الدستور المصري.



كما وجه مجلس النقابة التهنئة للشرطة المصرية في عيدها الثاني والسبعين، موجهًا التحية لشهداء معركة الاسماعيلية الأبطال الذين واجهوا المحتل الانجليزي من أجل حرية ورفعة مصر، وكذلك لكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين دفعوا الثمن غاليًا من أجل الحفاظ على حرية الوطن وأمنه وسلامته على مر العصور.



وجدد المجلس مطالبته التي رفعها للحوار الوطني بإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين والذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدة القانونية المقررة قانونيًا، وكذلك إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي، والعفو عمن صدرت ضدهم أحكام بمناسبة عيدي الثورة والشرطة، وشدد المجلس على تحيته للخطوات المتخذة في هذا الشأن متمنيًا أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن عدد من الزملاء المحبوسين.