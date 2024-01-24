الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": فتح باب التقدم لجدول تحت التمرين 3 فبراير

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات التقدم لجدول تحت التمرين من يوم 3 إلى 8 فبراير المقبل، للصحف التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس النقابة الأخير وللصحف التي قامت بسداد الاستحقاقات المالية المقررة.

واعتمدت 5 صحف جديدة هي البورصجية - أهل مصر - بلدنا اليوم - اليوم-  جيل الغد.

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اعتماد نتيجة القيد لجدول "تحت التمرين" بنقابة الصحفيين

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رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين

 بحث التعاون المشترك بين الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين

وكان قد استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.

وضم وفد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين كلًا من الكتاب الصحفيين: هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد، محمد يحيى، محمد الجارحي، دعاء النجار.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة الذين لم يتم الصرف لهم.

من جهته، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر ضرورة التعاون بين المجلس ونقابة الصحفيين، للعمل على تطوير مهنة الصحافة والاستعداد للتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي سوف تواجهها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقادم حتى لا تتخلف وسائل الإعلام عن ركب قطار التطور والتكنولوجيا.

فيما وجه نقيب الصحفيين الدعوة للكاتب الصحفي كرم جبر، وأعضاء المجلس، لزيارة نقابة الصحفيين.

لجنة القيد نقابة الصحفيين مجلس النقابة الاستحقاقات المالية جدول تحت التمرين الاعلى للاعلام

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