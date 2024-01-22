الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.


وضم وفد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين كلًا من الكتاب الصحفيين، هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد، محمد يحيي، محمد الجارحي، دعاء النجار.

 

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وتم خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة الذين لم يتم الصرف لهم.


من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين المجلس ونقابة الصحفيين، للعمل على تطوير مهنة الصحافة والاستعداد للتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي سوف تواجهها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقادم حتى لا تتخلف وسائل الإعلام عن ركب قطار التطور والتكنولوجيا.


فيما وجه نقيب الصحفيين، الدعوة للكاتب الصحفي كرم جبر، وأعضاء المجلس، لزيارة نقابة الصحفيين.

 

 

الكاتب الصحفي كرم جبر نقيب الصحفيين خالد البلشي صالح الصالحي ياسر المعبدي عضو المجلس

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