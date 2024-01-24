الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد إلغاء ندوة تعريفية عنه.. ما نظام التصويت المستحدث في انتخابات المهندسين؟

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، عن تأجيل النـدوة التعريفية بالتصويت المدمج لحين إشعار آخر، وذلك بعدما أثار إعلان للجنة عن ندوة تعريفية عن النظام الجديد للتصويت لغطا واعتراضات بين أوساط المهندسين.

txt

557 مرشحًا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

txt

14 مرشحًا للتجديد النصفى لـ"انتخابات المهندسين" بالفيوم

إعلان ندوة تعريفية عن "التصويت المدمج" 

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، عن عقد ندوة عامة في الواحدة ظهر الأربعاء 24 يناير 2024، بمقر النقابة العامة، للتعريف بطريقة التصويت الجديدة (التصويت المدمج) المقترح تطبيقها في انتحابات النقابة الشهر القادم، إلا أنه تم حذف الإعلان.

وكان مقرر أن يشارك في الندوة خبراء من وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.

وأوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن التصويت المدمج يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وقال "البدوي" إن التصويت المدمج يأتي في إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأبدى عدد من المهندسين اعتراضهم على نظام التصويت الجديد، خاصة وأنه لا يثبت أن من قام بالتصويت هو المهندس ذاته، كما أنه قد ينافي نص القانون من ناحية التصويت بالاقتراع السري المباشر.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

لجنة الانتخابات النقابة العامة للمهندسين التصويت المدمج المهندسين انتخابات التجديد النصفي

مواد متعلقة

نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد النقابات الروسية ووفد الاتحاد الأوروآسيوي

557 مرشحًا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

الاكتفاء بحبس قاتلة ابنتها في الهرم "سنة مع الشغل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار