بعد إلغاء ندوة تعريفية عنه.. ما نظام التصويت المستحدث في انتخابات المهندسين؟

أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، عن تأجيل النـدوة التعريفية بالتصويت المدمج لحين إشعار آخر، وذلك بعدما أثار إعلان للجنة عن ندوة تعريفية عن النظام الجديد للتصويت لغطا واعتراضات بين أوساط المهندسين.

إعلان ندوة تعريفية عن "التصويت المدمج"

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، عن عقد ندوة عامة في الواحدة ظهر الأربعاء 24 يناير 2024، بمقر النقابة العامة، للتعريف بطريقة التصويت الجديدة (التصويت المدمج) المقترح تطبيقها في انتحابات النقابة الشهر القادم، إلا أنه تم حذف الإعلان.

وكان مقرر أن يشارك في الندوة خبراء من وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.

وأوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن التصويت المدمج يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وقال "البدوي" إن التصويت المدمج يأتي في إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأبدى عدد من المهندسين اعتراضهم على نظام التصويت الجديد، خاصة وأنه لا يثبت أن من قام بالتصويت هو المهندس ذاته، كما أنه قد ينافي نص القانون من ناحية التصويت بالاقتراع السري المباشر.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.