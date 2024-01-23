الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد النقابات الروسية ووفد الاتحاد الأوروآسيوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق النبراوي  نقيب المهندسين، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، السيد "أندريه بليانينوف" رئيس اتحاد النقابات العامة في روسيا، وسكرتيرعام الاتحاد الأوروآسيوي، والوفد المرافق له، بمقر النقابة العامة للمهندسين.

 

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خلال كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن تقديره للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في غزة في جلسات مجلس الأمن، مشيدًا بقوة العلاقات المصرية الروسية على كافة المستويات والتي امتدت لسنوات طوال وقال: "شهدت العلاقات بين الشعبين تعاونًا كبيرًا في كافة التحديات، مشيرًا إلى أن الدعم الروسي لمصر في بناء السد العالي، والذي تم إنجازه وافتتاحه بالتعاون مع الشعب الروسي الصديق، إضافة إلى تعاون روسيا لمصر في إقامة العشرات من المصانع".


وأضاف "النبراوي" أن الصداقة والتعاون الوثيق بين الشعبين دائمًا ما ينتج عنهما شواهد تظل قائمة وشامخة للأجيال المتعاقبة حيث يشهد هذا العصر ميلاد لكيان كبير وهو المفاعل النووي في الضبعة، مؤكدًا موقف النقابة الداعم لإقامة مفاعل الضبعة، ودعمها القوي لكل ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ومن ثم دعم النقابة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما أكد النبراوي أهمية تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والاتحاد فيما يتعلق بتبادل الخبرات الهندسية بين البلدين في كافة المجالات الهندسية، والمنح التدريبية والدراسية لشباب المهندسين.


وأضاف النبراوي:"نسعى إلى تنسيق العمل النقابي بيننا، وتفعيل تبادل الخبرات، سعيا للمزيد من التواصل والتعاون والعمل المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والنقابات في دول التجمع الأوروآسيوي، وخاصة في روسيا، وأيضًا توسيع أفق التعاون بين مؤسسات الدولة الروسية المتخصصة فى الهندسة مع نقابة المهندسين.

 

التوقيع على مسودة بروتوكول لتعزيز التعاون بين شباب مهندسي البلدين

 

من جانبه أبدى رئيس الوفد الروسي أندريه بليانينوف"  السكرتير العام للاتحاد الأوروآسيوي عن أسفه واستيائه لما يحدث في غزة، وقال: "نحن داعمون وبقوة للفلسطينيين تجاه ما يواجهونه من حرب إبادة وتصفية شعب بأكمله، ومقدرون الموقف المصري واحتضانه الكبير للقضية الفلسطينية وهو موقف ليس بجديد على مصر الدولة الكبيرة في المنطقة العربية".


وأكد رئيس الوفد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، والتي ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية، وتطلعه الشخصي إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة مع نقابة المهندسين المصرية العريقة، وقال: "هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لنقابة المهندسين المصرية والتي من شأنها ترسيخ التشاور والتنسيق القائم بيننا وبين النقابة المصرية العريقة وستعطي دفعة جديدة لعلاقات الشراكة في التعاون في المجالات الهندسية خاصة بين شباب البلدين، موضحًا أن شباب البلدين لديهما رؤية تتناسب والتطور المتسارع الذي يشهده العالم في كافة مناحي الحياة، وهم من سيقومون ببناء التنمية الجديدة في مصر وروسيا.


وأعرب رئيس الوفد الروسي خلال اللقاء عن تطلعه في أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا كبيرًا بين شباب المهندسين في البلدين خاصة في مجال الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والطاقة والمياه والتي تواكب إنشاء العديد من المدن الذكية.


في ختام اللقاء وقع الجانبان مسودة لبروتوكول لتنسيق التعاون بين شباب مهندسي البلدين لتبادل الرؤى والأفكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والطاقة والمياه.

شارك في اللقاء المهندس محمود العربي، والمهندس أحمد التوني عضوا المجلس الأعلى للنقابة، والدكتورة المهندسة مها عبدالناصر، والمهندسة إيمان علام.

المهندس طارق النبراوي المهندسين النقابات العامة في روسيا الاتحاد الأوروآسيوي النقابة العامة

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