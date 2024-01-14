نقابة المهندسين تحتفل بالمهندسة "زينب عفيفي" في اليوبيل الذهبي لعطائها النقابي

بحضور نقيب المهندسين ورموز المجتمع الهندسي..

نظمت نقابة المهندسين حفل تكريم للمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها في العمل النقابي، وأدار الحفل المهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية والذي وصف اليوم بيوم التكريم ورد الجميل والعرفان، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري- محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد.

في كلمته أكد المهندس "طارق النبراوي" أن العمل النقابي حظي بوجود شخصية هندسية ومهنية قوية على مدار خمسين عامًا، حيث كانت وما زالت المهندسة "زينب عفيفي" لا تعرف إلا بالدأب والمثابرة فهي نموذج للمهندس والمواطن الذي يدافع عن حقوق زملائه ويقدم لهم كل جهد.

وأوضح نقيب المهندسين أنه تعرف على المهندسة زينب عفيفي منذ سنوات طويلة، وهي كما هي نشيطة وقوية في أدائها حتى أصبحت رمزًا للعطاء المستمر.

نماذج مضيئة

وأشار "النبراوي" إلى أن نقابة المهندسين نقابة مهنية تميزت برموزها ومنهم اللواء المهندس عبدالفتاح عبدالله الذي له فضل عظيم على النقابة حين كان نقيبًا للمهندسين، حيث قدم لنقابة المهندسين قانونًا متميزًا جعلها في مقدمة النقابات المهنية، مضيفًا أن من بين النماذج المضيئة الدكتور المهندس مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق والمهندس المعلم عثمان أحمد عثمان، مؤكدًا أنها ضمن قائمة النماذج المضيئة.

وفي كلمته أثنى الدكتور المهندس هشام سعودي، على مشوار المهندسة زينب عفيفي النقابي الزاخر بالكفاح والعمل المستمر لصالح المهندسين خاصة المتقاعدين منهم، ومن هنا اكتسبت حب واحترام كل من يتعامل معها، مؤكدًا أن لقب أم المهندسين لم يطلق عليها من فراغ فهي حقًا نعم الأم للجميع وهذا لا يتعارض مع كونها تعمل دائمًا بروح الشباب. مؤكدًا أن الفترة التي زامل فيها "عفيفي" أثبتت له بالأفعال أنها مهنية من الدرجة الأولى.

من جانبه قال الدكتور المهندس أحمد البدوي أن احتفال اليوم بعظيمة من عظيمات مصر، وهي المهندسة الاستشارية "زينب عفيفي" صاحبة التاريخ الحافل بالعطاء، والعمل النقابي المتواصل على مدى 50 عامًا.

وأضاف "البدوي" كانت حياة المهندسة "زينب" سلسلة متصلة من التحديات، ولكنها ظلت دومًا صاحبة إرادة حديدية وإصرار لا يلين، فكان النجاح حليفها دائمًا، مؤكدًا أنها تمتلك مهارات فريدة وقدرات استثنائية، وحققت خلال حياتها النقابية إنجازات لا يقدِرُ عليها إلا من كان عظيمًا مثلها، وبسبب حرصها الدائم على مصالح المهندسين صارت كالملكة المُتوَّجة في قلوب كل شيوخ المهنة، وفي ذات الوقت صارت مصدر إلهام لشباب المهندسين، لوقوفها دومًا مساندة وداعمة لهم.

وأشاد الدكتور "أحمد البدوي" بمشوارها النقابي والاجتماعي والتي تُوِّجَتْ خلاله بالعديد من التكريمات والأوسمة من رؤساء جمهورية مصر العربية، وقيادات العمل الهندسي والعربي.

وبدوره قال المهندس محمود عرفات – أمين عام النقابة: أن المهندسة زينب عفيفي مثال نادر من العطاء، يفتخر به كل مهندسي مصر، ونموذج عظيم للمرأة المصرية التي نجحت في كل عمل تشارك فيه، فنجحت في عملها الاجتماعي ثم في عملها النقابي، كما نجحت في عملها النيابي، وطوال 50 عامًا نالت ثقة الشعب المصري بكل فئاته شعبيًا ونقابيًا، فصارت نموذجًا نادرًا قلما يتكرر.

وأضاف "عرفات".. إن نقابة المهندسين تفتخر بأن هذه السيدة العظيمة صاحبة العطاء الكبير والنجاحات العظيمة تنتمي لها، "داعيًا شباب المهندسين أن يتخذوا المهندسة زينب عفيفي قدوة لهم وأن يتعلموا من سيرة حياتها كيف يكون العطاء وكيف يكون الإصرار على النجاح".

وفي كلمته أعرب المهندس أحمد زكي عابدين- وزير التنمية المحلية الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالمهندسة الاستشارية "زينب عفيفي" واصفًا إياها بالشخصية الهندسية القوية والصبورة والتي تؤثر الجميع بعطائها وفكرها، مشيدًا بتاريخها النقابي خاصة فيما يخص العمل لصالح المهندسين المحالين للتقاعد وأسرهم، وتجيد التعامل مع المشكلات الشائكة، لافتًا أنها شخصية لا تعترف بعمر فمن يعرفها من عشرات السنين يجدها كما هي بنفس النشاط والعطاء.

وقال المهندس هاني ضاحي - نقيب المهندسين السابق:"تزاملت مع المهندسة زينب عفيفي في العمل النقابي فوجدتها أكثر الناس تعاونًا وحبًا للمهندسين شبابهم وشيوخهم، وهي دومًا صاحبة صولات وجولات في هيئة مكتب النقابة وفي مجلسها الأعلى"

وأضاف" هذه السيدة العظيمة تملك قلبًا يفيض بالحب على الجميع خاصة من تجاوز سن التقاعد، وأعلم جيدًا أنها تساعد وتساند أبناء شهداء المهندسين وأبناء المهندسين المتوفين".

وتابع: "المهندسة زينب عفيفي رمز للإخلاص والعطاء، ولكل شيء جميل، وهي أيقونة المهندسات ورمز عظيم من رموز نقابة المهندسين ".

وقال الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج إن المهندسة "زينب" منذ أن كانت طالبة بكلية الفنون التطبيقية، وهي متميزة ومتفردة.

وأضاف.. كلية الفنون التطبيقية التي تخرجت منها المهندسة زينب عفيفي هي أول كلية تعلم الهندسة في مصر، وكل من تخرج من تلك الكلية وعمل في المجال العام صار عظيمًا، وزينب عفيفي واحدة من عظيمات وعظماء مصر وهي فخر لكل مهندسي مصر.

وتابع: حياتها سلسلة متصلة من العطاء والشهامة ومواقفها العظيمة متواصلة طوال حياتها، وهي دومًا فخر شعبة هندسة الغزل والنسيج وفخر نقابة المهندسين.

فيما عبّرت المهندسة الاستشارية "زينب عفيفي" عن تأثرها الشديد بالحفاوة والاحتفال من قبل زملائها وأبنائها واصفة هذا اليوم بأنه من أسعد أيام حياتها، مؤكدة عدم انتمائها لأي حزب سياسي وإنما انتمائها لنقابة المهندسين وللعمل النقابي الذي لا يفرق بين هوية أو دين، معلنة عن استعدادها الدائم لمساندة شباب المهندسين حتى يكتسبوا الخبرة وينتفع بهم وطنهم ومهنتهم