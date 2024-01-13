رئيس برلمانية الشعب الجمهورى: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية فى غزة واعتادت ترويج الأكاذيب

صرح اللواء النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، عن رفضه وبشدة المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار أبوهميلة إلى أن هذه المزاعم تعد امتدادًا للأكاذيب التي دأب على ترويجها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، وتنصلًا من مسئولياتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.

تدفق كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح

وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهوري أن هناك تدفقًا كبيرًا لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح يواجه برفض قاطع من السلطات الإسرائيلية لإدخالها، وقد صرح بذلك أكثر من مرة بعض المسئولين الإسرائيليين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين بذلك كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبوهميلة أن كبار المسئولين في العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسئولين الأوروبيين الكبار، الذين زاروا المنطقة خلال الشهور السابقة، شاهدوا وجود وتدفق المساعدات أمام معبر رفح، في حين تعمدت إسرائيل إبطاء عملية دخول هذه المساعدات رغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخولها، موضحًا أن هناك ٦ معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعًا، وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.

وأشار أبوهميلة إلى أن السيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة ولمرات عديدة أكدوا أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم، وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد أمين عام حزب الشعب الجمهوري أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الادعاء به هي أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم حرب وإبادة لأهالي قطاع غزة.