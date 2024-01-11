الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صلاح سلام نائبًا لرئيس مجلس أمناء كتلة الحوار الوطنى

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أعلن باسل عادل، عن تدشين مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية كمركز بحثي يقدم الرؤى والأطروحات والبدائل لمجلس الأمناء في العديد من القضايا والموضوعات، وسيضم نخبة متميزة من الباحثين في جميع التخصصات، مشيرًا إلى انتهاء كتلة الحوار من تجهيز مدرسة المحليات، وهو برنامج شامل لتدريب الشباب على الحكم المحلي وتجهيز كوادر تخوض سباق انتخابات المجالس المحلية في الفترة القادمة.

ووافق مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، على اختيار نواب لرئيس مجلس أمناء الكتلة وهم د.صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا لشئون الصحة والتعليم العالي، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد جامعة القاهرة للشئون الاقتصادية.

وعقدت كتلة الحوار اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس الأمناء وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والعديد من الملفات المطروحة حاليا علي الساحة المحلية والدولية.

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وأعلن باسل تدشين مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية كمركز بحثي يقدم الرؤي والأطروحات والبدائل لمجلس الأمناء في العديد من القضايا والموضوعات، وسيضم نخبة متميزة من الباحثين في جميع التخصصات، كما أشار إلي انتهاء كتلة الحوار من تجهيز مدرسة المحليات وهو برنامج شامل لتدريب الشباب علي  الحكم المحلي وتجهيز كوادر تخوض سباق انتخابات المجالس المحلية في الفترة القادمة.

وتابع مجلس الأمناء أعمال السكرتارية العامة والتكليفات بالمحافظات بقيادة النائبة مارجريت عازر سكرتير عام الكتلة.

وأكد عادل أن حكومة الظل برئاسة النائب الأول المهندس حسام علي تعمل بشكل مكثف، وسيكون لها مؤتمر صحفي للرد علي اجتماعات الحكومة الأسبوعية كما هو الحال في العديد من الدول.

وحول التحديات الاقتصادية المطروحة أكد مجلس أمناء كتلة الحوار أن هناك العديد من النقاشات والرؤي لم تصل بعد كرؤية وصيغة نهائية مثل أزمة التضخم وأزمة الدولار والتوريق للإيرادات وارتفاع الدين العام.

وأكدت كتلة الحوار أن اتحاد الشباب هو إحدي أذرع الكتلة، والذي يقدم نموذجا مختلفا في طرح القضايا مع الشباب.

وأعلن عادل في نهاية الاجتماع عن تدشين موقع الكتروني باسم كتلة الحوار كمنصة حوارية تنشر الأخبار والمقالات والنقاش في القضايا الجماهيرية.

الدكتور باسل عادل تدشين مركز الحوار القضايا التخصصات المحليات

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