الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لليوم الخامس.. "المهندسين" تتلقى طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

لليوم الخامس، يستمر بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وخلال نهاية اليوم الرابع، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (386) مرشحًا، إذ تقدم 147 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و239 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

txt

353 مرشحًا فى انتخابات التجديد النصفى لـ"المهندسين" حتى الآن

txt

لليوم الثاني.. استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير 2024.
يشار إلى أنه سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.
 

النقابة العامة للمهندسين بالمحافظات الترشح لانتخابات التجديد النصفي الاسبوع للترشح

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا