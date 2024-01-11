الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تدشين مركز دراسات الحوار وانطلاق مدرسة المحليات قريبا

كتلة الحوار
كتلة الحوار

عقدت كتلة الحوار اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسل عادل  رئيس مجلس الأمناء وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال والعديد من الملفات المطروحة حاليا علي الساحة المحلية والدولية.

وأعلن الدكتور باسل عادل عن تدشين مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية كمركز بحثي يقدم الرؤي والأطروحات والبدائل لمجلس الأمناء في العديد من القضايا والموضوعات  وسيضم نخبة متميزة من الباحثين في جميع التخصصات. 

كما أشار إلى انتهاء كتلة الحوارمن تجهيز مدرسة المحليات وهو برنامج  شامل لتدريب الشباب علي  الحكم المحلي  وتجهيز كوادر تخوض سباق انتخابات المجالس المحلية في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الأمناء علي اختيار نواب لرئيس مجلس أمناء الكتلة وهم الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا لشؤون الصحه والتعليم العالي، والدكتوره شيرين الشواربي استاذة الاقتصاد جامعة القاهره لشؤون الاقتصاد، والدكتوره غادة موسى استاذه العلوم السياسية جامعه القاهره للشؤون السياسيه، والأستاذه رانده حلاوه وكيل وزاره التعليم لشؤون التعليم، وانشاء المكتب المكتب الفني لرئيس الكتله برئاسة الدكتور رامي الجالي.

وتابع مجلس الأمناء أعمال السكرتارية العامة والتكليفات بالمحافظات بقيادة النائبة مارجريت عازر سكرتير عام الكتلة.

وأكد عادل أن حكومة الظل برئاسة النائب الاول المهندس حسام علي تعمل بشكل مكثف وسيكون لها مؤتمرا صحفيا للرد علي اجتماعات الحكومة الاسبوعية كما هو الحال في العديد من الدول.

وحول التحديات الاقتصادية المطروحة اكد مجلس امناء كتلة الحوار ان هناك العديد من النقاشات والرؤي لم تصل بعد كرؤية وصيغة نهائية  مثل أزمة التضخم وازمة الدولار والتوريق للإيرادات وارتفاع الدين العام.

وأكدت كتلة الحوار ان اتحاد الشباب هو احد اذرع الكتلة والذي يقدم نموذج مختلف في طرح القضايا مع الشباب.

وأعلن عادل في نهاية الاجتماع عن تدشين موقع الكتروني بأسم كتلة الحوار كمنصة حوارية تنشر الاخبار والمقالات والنقاش في القضايا الجماهيرية.

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